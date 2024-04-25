سفارة أسترالية تغيّر اسمها تكريمًا لمسلسل رسوم متحركة.. ما السر؟

قررت المفوضية العليا الأسترالية في لندن تغيير اسم المبنى الرسمي لها إلى اسم مسلسل الرسوم المتحركة للأطفال من أستراليا الذي يدعى «Bluey»، لمدة يوم واحد، وذلك بعد نجاحه بشكل كبير وتأثيره في مختلف أنحاء المملكة المتحدة منذ عام 2018 وحتى الآن.

المسلسل الكرتوني يناقش الأمراض العقلية

وجاء هذا القرار بعد اعتراف المفوضية بالنجاح الكبير الذي شهده المسلسل الكرتوني، الذي يناقش الأمراض العقلية بصورة بسيطة ويقدمها للصغار في قالب ترفيهي ممتع، كما أنه أثر في تعلم طرق التعامل مع المشاكل النفسية والعقلية لدى الأشخاص والأطفال خاصة في المملكة المتحدة، وذلك وفقا لما ذكره موقع «abu».

ما هو مسلسل «Bluey» الذي حولت المفوضية الاسترالية اسم مبناها إليه؟

تدور قصة مسلسل الرسوم المتحركة للأطفال «Bluey» حول عائلة من الكلاب ومغامرات الجرو Bluey، وتناول علاج بعض الأمراض العقلية بشكل مبسط، لذا قررت المفوضية الأسترالية في لندن تقديم جائزة التقدير الخاصة بالتأثير الثقافي للفريق «Bluey» الذي أدى عرضا موسيقيا مميزا نال إعجاب الحضور.