«عملنا كل حاجة سوا إلا الموت».. رسالة وداع من زوجة الراحل تامر عبد الحميد

نشرت نهى حسين، زوجة الراحل السيناريست تامر عبد الحميد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 47 عامًا، رسالة وداع مؤثرة عبر حسابها الشخصي فيسبوك.

رسالة مؤثرة من زوجة السيناريست تامر عبد الحميد

وكتبت زوجة الراحل تامر عبد الحميد: «أنا وتامر كنا بنعمل كل حاجة سوا.. بناكل سوا ونشرب سوا ونخرج سوا ونسافر سوا ونضحك سوا ونفكر سوا ونشتغل سوا.. إلا الموت عمله لوحده.. ليه لوحده؟».

محطات في حياة تامر عبد الحميد

تامر عبدالحميد من مواليد 24 سبتمبر 1977 هو كاتب سيناريو وصانع أفلام مصري، تخرج عام 2001 من كلية التربية ليسانس آداب وتربية جامعة الأزهر وتخصص لغة إنجليزية.

تفرغ في البداية للكتابة الأدبية للأطفال فصدرت له مجموعة متنوعة من قصص الأطفال، واهتم بكتابة الشعر للأطفال، وشارك في كتابة العديد من المسلسلات، من بينها «مسلسل ظل الرئيس، وشهادة ميلاد، وست كوم، وتامر وشوقية، وجوز ماما، والباب في الباب، وعالم سمسم، وبكار».