بأعلى عائد.. تفاصيل 5 شهادات ادخارية ثلاثية في البنوك المصرية
كتب:
منة العشماوي
01:38 م | الخميس 25 أبريل 2024
العائد على الشهادات الادخارية
تتنافس البنوك على تقديم شهادات ادخارية بعائد مرتفع ودوريات صرف ومدد متنوعة تناسب مختلف العملاء، من بينهم الشهادات الثلاثية بعائد يصرف شهريًا، وهو ما نرصده في السطور التالية في 5 بنوك مصرية الأعلى وبحسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية للبنوك.
شهادة بريميم في البنك التجاري الدولي
- المدة 3 سنوات.
- العائد 24% سنويًا ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.
الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري
- العائد 21.5% سنويًا.
- يكون العائد ثابت طوال المدة.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة فيرست بلس من بنك قطر الوطني الأهلي
- المدة 3 سنوات.
- العائد 23%.
- الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.
شهادة القمة من بنك مصر
- العائد 21.5%.
- يكون العائد ثابت طوال المدة.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
الشهادة الثلاثية الثابتة من بنك الكويت الوطني
- المدة 3 سنوات.
- العائد على الشهادة 22.5% سنويًا، ويكون ثابت.
- الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.