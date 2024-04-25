حد الاستخدام اليومي للمحافظ الإلكترونية في 10 بنوك مصرية

تعد المحافظ الإلكترونية البنكية وسيلة مريحة وآمنة للوصول وإدارة الحسابات المصرفية، إذ توفر تجربة مصرفية مبسطة على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، لذا نرصد في السطور التالية أعلى محافظ إلكترونية في 10 بنوك مصرية في حدود الاستخدام اليومي.

الأهلي فون كاش من البنك الأهلي المصري

حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية في البنك الأهلي المصري 60 ألف جنيه.

محفظة قاهرة كاش من بنك القاهرة

حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية في بنك القاهرة، يكون 50 ألف جنيه.

محفظة سمارت من البنك التجاري الدولي

حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية في البنك التجاري الدولي CIB، هو 60 ألف جنيه.

محفظة QNB من بنك قطر الوطني الأهلي

حد الاستخدام اليومي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، هو 60 ألف جنيه.

محفظة المصرف المتحد

حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية في المصرف المتحد 60 ألف جنيه.

محفظة بنك قناة السويس

حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية في بنك قناة السويس 30 ألف جنيه.

فلوسي فون من بنك التعمير والإسكان

حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية من بنك التعمير والإسكان 60 ألف جنيه.

محفظة بنك مصر

حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية من بنك مصر 60 ألف جنيه.

محفظة الإلكترونية من SAIB

حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية من SAIB هو 30 ألف جنيه.

محفظة البنك الأهلي الكويتي

حد الاستخدام اليومي للمحفظة الإلكترونية من البنك الأهلي الكويتي هو 30 ألف جنيه.