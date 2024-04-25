وفاة الفنان مسعد رضوان.. وصلاة الجنازة وتشييع الجثمان في الشرقية

أعلن الفنان حلمي عبدالباقي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وفاة الفنان مسعد رضوان صاحب المركز الأول على الجامعات في الغناء.

وفاة الفنان مسعد رضوان

وكتب الفنان حلمي عبدالباقي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين على صفحة فيس بوك: «الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسامحك، البقاء لله في الأخ والصديق الغالي الفنان مسعد رضوان ابن بلدي الغالي».

مكان تشييع جثمان الفنان مسعد رضوان

وقال خالد بيومي عضو مجلس نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية في بيان صحفي، إنَّه من المقرر تشييع جثمان الراحل الفنان مسعد رضوان في صلاة العصر من بلبيس بمسجد أمير الجيوش، مضيفا أنَّ الراحل لم يعاني من أي أمراض والوفاة طبيعية.

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وفاة المطرب مسعد رضوان، متقدمة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محطات في حياة الفنان مسعد رضوان

يُذكر أنَّ بداية الراحل الفنية كانت مع دراسته في كلية الحقوق جامعة الزقازيق وتمّ اكتشافه من قبل زملائه، والذين أصروا على دخوله منتخب الجامعة للغناء، وكان يحصل باستمرار على المركز الأول وكان يكتب ويلحن الأغاني، وفور تخرجه في الجامعة بدأ في تقديم أول ألبوماته سنة 1979، وقدم مجموعة حفلات في عدة دول عربية.