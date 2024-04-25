اللحظات الأخير في حياة مسعد رضوان صاحب أغنية «يلا بينا».. «كان بيضحك مع أبنائه»

كشف خالد بيومي نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة الفنان الراحل مسعد رضوان الذي وافته المنية اليوم عن عمر تجاوز الـ 65 عامًا، وشيعت جنازته عصر اليوم من مسجد أمير الجيوش ببلبيس.

وقال نقيب موسيقيين الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وفاة مسعد رضوان جاءت بشكل طبيعي تمامًا، وأنه لم يكن يشكو قبلها من أي شيء ولكن كان يضحك و«يهزر» مع أبنائه، وفجأة شعر ببعض الآلام في صدره، وعلى الفور استعانت الأسرة بسيارة الإسعاف، ولكن كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

قدم يلا بينا يلا وغناها محمد فؤاد

وأشار إلى أن الفنان الراحل من أبناء بلبيس بالشرقية، ولكن قبل 8 سنوات انتقل للعيش في مدينة الزقازيق وبها كانت آخر لحظات حياته، مشيرًا إلى أنه كان من المبدعين في الغناء والتلحين.

وأوضح أن من أبرز أغنياته والتي حققت نجاحًا كبيرًا «يلا بينا يلا يا حبيبي يلا» والتي استعان بها وقام بغنائها مرة أخرى الفنان محمد فؤاد، وكذلك أغنية «متغربين» التي أعاد «فؤاد» تقديمها مرة أخرى، كذلك قدم أغنية للفنان حكيم وهى «قبل ما تخترعوا الذرة».

صاحب مدرسة متميزة

وأشار إلى قيام الفنان الراحل مسعد رضوان إلى تلحين عدد كبير من الأغنيات منها ألبوم كامل لفرقة الـ «فور إم» عزت أبو عوف وشقيقاته، مشددًا على أن الراحل كان مطربًا وملحنًا وصاحب فكر ومدرسة مميزتين من حيثا اختيار الأغاني وكلماتها التي تشير إلى أبرز قضايا المجتمع منها الغربة.