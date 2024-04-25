«التأمين الصحي» حماية المصريين بجودة عالمية

تستعد الهيئة العامة للرعاية الصحية لتدشين المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بـ5 محافظات، هى: «كفر الشيخ - دمياط - المنيا - مطروح - شمال سيناء»، بتوجيهات حكومية للتوسع فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، ليتمتع المواطنون بمزايا التأمين الشامل الجديد، الذى يضمن العدالة الاجتماعية للفئات المختلفة، خاصة أنه يمثل أداة فعالة لإصلاح القطاع الصحى فى مصر.

ويهدف إلى خفض معدلات المرض وتوفير الحماية الطبية لجميع أفراد الأسرة، وذلك من خلال تغطية صحية تأمينية شاملة فى إطار تحقيق العدالة والجودة الصحية العالمية.

ويرى «خبراء الصحة» أن التأمين الشامل فى مصر هو حلم للمصريين تحقق خلال السنوات القليلة الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مراحله الأولى بعدد من المحافظات، فكانت «بورسعيد» هى النواة، وحققت نجاحات كبيرة، حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيقه «بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية - جنوب سيناء - السويس - أسوان» أكثر من 5 ملايين مواطن، وتم إجراء 520 ألف عملية جراحية، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وإجراء 35% عمليات متقدمة وذات مهارة.

وتفتح «الوطن» ملف التأمين الصحى الشامل الجديد وآلية تنفيذ المرحلة الثانية فى 5 محافظات لتقديم الخدمة لأكثر من 12 مليون مواطن.