من أجل منزل أكثر جمالا وانتعاشا.. 5 طرق عليك اتباعها في فصل الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في الجو، يصبح البقاء في المنزل، لا سيما خلال ساعات النهار، أمرًا صعبًا للغاية، ما يجعل أفراد الأسرة يشعرون بالضيق ويظلون يبحثون عن طق معينة يمكنهم من خلالها ترطيب المنزل؛ لذا تزامنًا مع قرب بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة نستعرض في السطور التالية 5 طرق يمكن من خلالها ترطيب المنزل والتمتع بجو منعش وإضافة لمسة جمالية.

5 طرق لجعل المنزل أكثر انتعاشا وجمالا في فصل الصيف

وبحسب ما ورد في موقع «betterhomes»، فإن هناك عدة طرق يمكن من خلالها الحفاظ على ترطيب المنزل خلال فصل الصيف والحصول على جو منعش أغلب الوقت وإضافة لمسة جمالية تصنع فارقًا ملحوظًا، ومنها:

1- لمسة من الألوان المبهجة:

استبدل أغطية الوسائد، والستائر، والمفروشات، ومفارش المائدة بألوان فاتحة ومنقوشة بالزهور.

أضف لمسات من ألوان الطبيعة الخضراء و لون الخشب الطبيعي في ديكور المطبخ.

ستشعر بالانتعاش والحيوية مع هذه التغييرات.

2- جدران جديدة تمنحك شعورًا جديدًا:

طلاء جدران المنزل بألوان فاتحة بدلاً من الدافئة.

استبدال الطلاء بأوراق جدران عصرية ذات ألوان مبهجة وخلفيات مريحة للعين.

سيمنحك ذلك شعوراً بالهدوء والانتعاش في المنزل.

أهمية النباتات والزهور في ترطيب الجو

3- لمسة من الطبيعة:

ضع زهرية مليئة بـ الزهور والنباتات ذات الألوان الجذابة.

أنشئ رفًا للنباتات المنزلية.

ستُضفي هذه الإضافات الطبيعية لمسة من الرطوبة والهدوء على منزلك.

4- لمسات ديكورية ناعمة:

زين منزلك بقطع ديكور ناعمة مثل المرآة والشموع.

ستُضفي هذه القطع لمسة جمالية على منزلك وتجعله أكثر راحة.

ألوان الديكور وجمال المنزل

5- مواكبة الموضة: