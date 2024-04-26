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الساعة الآن في القاهرة والمحافظات مع بداية العمل بالتوقيت الصيفي

كتب:

نهى نصر
01:02 ص | الجمعة 26 أبريل 2024
التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي

بدأ من اليوم تم تطبيق التوقيت الصيفي 2024 بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ومن المقرر أن يستمر موعد تطبيق التوقيت الصيفي 6 أشهر كاملة حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كم تكون الساعة الآن في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت الصيفي.

تطبيق التوقيت الصيفي 

تكون الساعة الآن في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت الصيفي هي الـ 1 صباحا ليوم الجمعة، بدلا من 12 منتصف الليل من اليوم ذاته، ليتم تغيير مواقيت الصلاة في القاهرة وكافة المحافظات لتصبح كالتالي: 

مواقيت الصلاة الجديدة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:43 ص.

موعد صلاة الظهر 12:53 ص.

موعد صلاة العصر 29: 4 م.

موعد صلاة المغرب 7:29 م.

موعد صلاة العشاء  8:52 م.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية  

 وقت صلاة الفجر 4:44 ص.

موعد صلاة الظهر 12:57 م.

موعد صلاة العصر 4:35 م.

موعد صلاة المغرب 7:35 م.

موعد صلاة العشاء 9:00 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:37 م.

موعد صلاة الظهر 12:49 م.

موعد  صلاة العصر 4:26 م.

موعد صلاة المغرب 7:26 م.

موعد صلاة العشاء 8:49 م.     

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:36 ص.

وقت صلاة الظهر 12:40م.

وعد صلاة  العصر 4:14 م.

وقت صلاة المغرب 7:15 م.

موقت صلاة العشاء 8:35 م.  

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:49 ص.

موعد صلاة الظهر 12:47 ص.

موعد صلاة العصر 15: 4 م.

وعد صلاة المغرب 7:18 م.

موعد صلاة العشاء 8:35 م.

ومن المقرر أن يستمر تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهور حتى آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل.

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بقلم نهى نصر