خلال ساعات.. التغيير للتوقيت الصيفي في مصر وتقديم الساعة

يتم خلال ساعات التغيير للتوقيت الصيفي في مصر وبدء العمل به وإنهاء العمل بالتوقيت الشتوي، الذي جرى تطبيقه منذ شهور، بناءً على مشروع أقره مجلس النواب؛ لذا وقبل تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، نوضح موعد تغيير الساعة وكيفية ضبطها.

خلال ساعات التغيير للتوقيت الصيفي

وبينما يتم خلال ساعات التغيير للتوقيت الصيفي في مصر، يمكن الإشارة إلى أن إنهاء العمل بالتوقيت الشتوي وبدء تطبيق التوقيت الصيفي جاء وفقًا لمشروع أقره مجلس النواب منذ شهور، وبحسب القانون فمن المقرر أن يبدأ العمل به في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافقة 26 أبريل، ويستمر العمل بهذا النظام في مصر لمدة 6 أشهر.

تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة

ومع التغيير للتوقيت الصيفي في مصر خلال ساعات، وتحديدًا مع الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافقة 26 أبريل، يتم تقديم الوقت 60 دقيقة كاملة، وحتى لا يشعر البعض بالحيرة تجاه ضبط ساعته وفق التوقيت الجديد، فإنه بحلول الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة تصبح الساعة 1 صباحًا مباشرة؛ نتيجة لتقديم 60 دقيقة كاملة في الساعة.

اضبط الساعة على الهواتف الذكية

ويمكن للهواتف الذكية ضبط الساعة تلقائيًا مع بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي؛ إذ أوضح المهندس إسلام غانم، خبير تكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تغيير الوقت بشكل تلقائي على الهواتف والساعات الذكية من عدمه يعتمد على النظام الذي يختاره الشخص في هاتفه أو ساعته الذكية أو حتى جهاز الحاسوب الخاص به.

وأضاف «غانم» موضحًا أنه في حال تفعيل الضبط التلقائي الموجود في إعدادات ضبط الوقت سيتم تغيير الوقت تلقائيا، أما في حال تفعيل نظام التغيير اليدوي، فسيحتاج الشخص إلى تقديم الوقت بنفسه.