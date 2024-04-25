الفنان عماد زيادة: «تنمية سيناء معركة جديدة نتحدى فيها أنفسنا والظروف»

قال الفنان عماد زيادة، خلال احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء، إنه مثلما انتهت الحرب وواجهنا الإرهاب، بدأت معركة جديدة نتحدى فيها أنفسنا والظروف لهدف سامي ونبيل، هدف تنمية سيناء وبناؤها وتعميرها، مثل أي جزء في أرض مصر.

واستكمل: «أهل سيناء، يا ناسنا وعزوتنا، استنونا الفترة الجاية لأنها تحمل الخير والتعمير أكثر فأكثر، والتي ستفتح للجميع أبواب خير لا تسد ولا تنضب بإذن الله، والتعمير أصبح سلو البلد ويد الخير، والبناء طالت كل مكان في مصر وآن الأوان أن تأخذ سيناء نصيبها من هذا التعمير والبناء، وسنكمل كل شيء تم بها من تعمير ومحطات مياه وكهرباء وسكة حديد وجامعات وأنفاق ومدن جديدة ومشروع التأمين الصحي الشامل».

وتابع: «لا يمكن أن ينكر أحد الجهود المصرية المبذولة خلال العشر سنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية سيناء، وبدأت الدولة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى للنهوض بسيناء ودعم المواطن السيناوي ووضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة والمستدامة».