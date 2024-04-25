تعرف على موعد سقوط الأمطار والسيول هذا الأسبوع.. هل يعود الشتاء؟

موجة حارة شديدة ضربت البلاد خلال الساعات الماضية، ووصلت الحرارة أمس بالعاصمة إلى 41 درجة مئوية، ليعيش سكان القاهرة وجنوب الصعيد أجواء صعبة بسبب الحرارة.

وعلى الرغم من دخول فصل الربيع، إلا إن هذا العام شهد العديد من التقلبات، مع توقعات بحدوث تقلبات جوية صعبة ومتضاربة، إذ من المتوقع سقوط الأمطار خلال الأيام الماضية.

لماذا تعود درجات الحرارة للانخفاض

من جانبها، أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ «الوطن» أن السبب في عودة انخفاض درجات الحرارة، هو تأثر البلاد بـ غطاء سحابي على مناطق متفرقة، ما يعمل على حجب أشعة الشمس، ويقلل الشعور بالحرارة.

تعرف على موعد سقوط الأمطار والسيول هذا الأسبوع

ومن المتوقع أن تعود الأمطار والسيول، مجددًا لـ3 أيام متتالية، خلال الأسبوع القادم، وهو ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، إذ يشهد يوم السبت 27 أبريل، سقوط أمطار خفيقة، تصل إلى متوسطة، رعدية أحيانًا على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وخليج العقبة، وقد تصل إلى حد السيول في وسط سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط الرياح على كافة الأنحاء.

بينما يشهد يومي الأحد والاثنين «28، و29» أبريل، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.