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«كتل هوائية أوروبية تضرب البلاد».. «الأرصاد» تكشف مفاجأة في طقس الغد

كتب:

أحمد العانوسي
11:36 م | الخميس 25 أبريل 2024
درجات الحرارة

درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه خلال اليومين الماضيين شهدت مصر ارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل كبير، وكانت الذروة في ارتفاع درجة الحرارة بالأمس، وكانت درجة الحرارة في الظل في القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية؛ ولكن حدث اليوم انكسار لحدة الموجة، فبدأت درجات الحرارة في الانخفاض.

محافظات الوجه البحري تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة

وأضافت خلال مداخلتها ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن محافظات الوجه البحري المطلة على البحر المتوسط شهدت انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة اليوم وعدة مناطق من القاهرة الكبرى، وغدًا الجمعة سيكون موعد انتهاء تأثير الموجة الحارة في ارتفاع قيم درجات الحرارة.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وتابعت: «سيبدأ تأثير الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، كما سيؤثر المنخفص الجوي في طبقات الجو العليا والذي سيعمل بشكل كبير على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وسيكون هناك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة غدًا، وستعود درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 29 لـ 30 درجة مئوية».

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