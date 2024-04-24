أول مرة بالربيع.. درجات الحرارة تسجل 40 الآن في الظل بالقاهرة الكبرى

تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الآن 40 درجة مئوية في الظل، إذ تتأثر برياح جنوبية غربية جافة يصاحبها انخفاض كبير في نسب الرطوبة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنَّ تلك الحالة الجوية هي المرة الأولى خلال ربيع 2024 تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

توقعات ارتفاع درجات الحرارة

ومن المتوقع، وفق بيان الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجة الحرارة اليوم لتصل إلى 41 درجة مئوية خلال الفترة القليلة المقبلة من اليوم.

درجة الحرارة اليوم

وعن المدن والمحافظات التي سجلت اعلى درجات حرارة اليوم خلال فصل الربيع، جاءت كما يلي:

القاهرة: العظمى 41 والصغرى 17.

العاصمة الإدارية: العظمى 41 الصغرى 17.

6 أكتوبر: العظمى 40 الصغرى 16.

بنها: العظمى 41 الصغرى 17.

وادي النطرون: العظمى 41 الصغرى 16.

الزقازيق: العظمى 41 الصغرى 17.

شبين الكوم: العظمى 40 الصغرى 16.

الإسماعيلية: العظمى 40 الصغرى 14.

السويس: العظمى 41 الصغرى 15.

الفيوم: العظمى 41 الصغرى 15.

بني سويف: العظمى 42 الصغرى 12.

المنيا: العظمى 42 الصغرى 12.

أسيوط: العظمى 43 الصغرى 11.

سوهاج: العظمى 43 الصغرى 14.

قنا: العظمى 42 الصغرى 14.

الأقصر: العظمى 42 الصغرى 15.

أسوان: العظمى 42 الصغرى 16.

الوادي الجديد: العظمى 40 الصغرى 13.

أبو سمبل: العظمى 42 الصغرى 14.