انخفاض أسعار 30 سلعة غذائية في الأسواق اليوم.. الدواجن والأسماك أبرزها

شهدت أسعار السلع الغذائية، اليوم الأربعاء، تراجعا ملحوظا في الأسواق، وذلك للمستهلك، من ضمنها السكر، والدواجن، والعدس المعبأ (الصحيح)، والمكرونة المعبأة، والزيت، والشاي، وذلك وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو حوالي 27.46 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.29 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السكر ليسجل حوالي 27 جنيها بالأسواق.

سجل متوسط سعر المكرونة المعبأة الـ400 جرام مبلغ 15 جنيها في الأسواق، بنسبة تراجع 16.4 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) نحو 67.48 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 3.44 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الشاي 246.71 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع تصل إلى 3.12 جنيه.

سجل متوسط سعر عبوة الشاي الليبتون الـ40 جراما نجو 13.5 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 0.73 جنيه.

بلغ متوسط سعر عبوة الزيت الذرة الـ1 لتر (أصناف متنوعة) 113.73 جنيه، بنسبة تراجع 2.45 جنيه.

سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس اللتر (أصناف متنوعة) نحو 88.62 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 3.49 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

جاء متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 117.61 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 1.01 جنيه.

أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 140.62 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع بلغت 2.52 جنهيه.

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الرومي نحو 254.85 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 4.89 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن السائب نحو 28.7 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 1.08 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بنحو حوالي 113.26 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 5.05 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي نحو حوالي 321.26 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 24.4 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الزبدة البلدي المزارع بنحو حوالي 175.34 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 6.44 جنيها للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة بنحو حوالي 123.14 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 4.76 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر الجبنة البيضاء (الثلاجة) الـ1كيلو جرام بنحو حوالي 130.09 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 5.19 جنيه.

جاء متوسط سعر الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) الـ1 كجم نحو 149.24 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 9.46 جنيه.

بلغ متوسط سعر الجبنة الشدر الـ1 كجم نحو 279 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع بلغت 14.67 جنيه.

أسعار السمك والجمبري اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الجامبو) نحو 428.05 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 8.91 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض نحو 133.65 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 7.88 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي نحو 98.41 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 4.38 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الممتاز) نحو 144.71 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 2.96 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الثعابين بنحو حوالي 217.2 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 2.64 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الممتاز) نحو 144.71 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 2.96 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البربوني (الممتاز) نحو 169.31 جنيه، بنسبة تراجع سجلت0.91 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الوقار بنحو حوالي 227.75 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 2.25 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو 110.5 جني، بنسبة تراجع سجلت2.31 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

جاء متوسط سعر كيلو الكنتالوب نحو 15.88 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 3.47 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد 34.76 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.27 جنيه.