طريقة تغيير الساعة في هواتف آيفون وفقًا للتوقيت الصيفي الجديد

دقائق قليلة تفصلنا عن بداية التوقيت الصيفي لعام 2024، والذي يستمر من يوم 26 أبريل ولمدة 6 أشهر حتى أكتوبر القادم، حيث يتم تطبيقه من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، وفي التقرير التالي طريقة تغيير الساعة في هواتف آيفون، وفقًا للموقع الرسمي لشركة آبل.

هناك عدة خطوات يتضح من خلال طريقة تغيير الساعة في هواتف آيفون، فهناك بعض الهواتف لا تتغير فيها الساعة تلقائيًا، وفي البداية يجب التأكد من وجود أحدث إصدار من iOS، ثم بعدها الدخول إلى «الإعدادات» واختيار خانة عام وبعدها التاريخ والوقت، واختيار خانة التوقيت وتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

كما أنه يمكن جعل الساعة تتغير تلقائيًا حسب المكان الجغرافي، من خلال الدخول إلى الإعدادات أيضًا، وتشغيل خانة التاريخ والوقت تلقائيًا بناءً على النطاق الزمني لديك.

طريقة أخرى لتغيير الساعة في هواتف آيفون

ويمكن أيضًا السماح لجهاز آيفون باستخدام الموقع الحالي، من أجل تحديد النطاق الزمني الصحيح، ويحدث ذلك من خلال الدخول إلى «الإعدادات»، ثم «الخصوصية والأمان»، وبعدها «خدمات الموقع» ثم «خدمات النظام» وقم بتشغيل «إعداد النطاق الزمني».

فوائد التوقيت الصيفي

ويذكر أن هناك فوائد عديدة التوقيت الصيفي، بحسب ما ورد في مشروع قانون التوقيت الصيفي، في الفترة من 26 أبريل وحتى 26 أكتوبر، ومنها:

- توفير مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك.

- زيادة عدد ساعات النهار والحصول على وقت طويل بالنهار، ما يؤدي إلى التشجيع على النشاط وممارسة الرياضة.

- تعزيز الأنشطة الترفيهية.

- زيادة الإنتاجية.