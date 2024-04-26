أستاذ تخطيط: إنشاء 18 تجمعا سكنيا في سيناء لتلبية احتياجات المواطنين

قال الدكتور سعيد حسانين أستاذ التخطيط العمراني، إنَّ هناك 3 محاور أساسية للتطوير العمراني بسيناء، وهي الخاصة بالإنشاءات والإسكان والمرافق والخدمات المتنوعة، موضحًا أنّ البعد الأول تناول معالجة المناطق المتردية التي عانت من مشكلات عمرانية.

وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة استهدفت تطوير المرافق بالمناطق التي عانت من فقر الخدمات في سيناء، ضمن خطتها الشاملة لتنمية هذه المنطقة، ليتم تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي.

وتابع: «الدولة اهتمت بتوفير تجمعات تناسب إسكان المواطنين المحليين بالدرجة الأولى، وكذلك السكان الذين يمكن انتقالهم لهذه الأماكن ليتم تنفيذ 4,300 منزل بدوي بجانب تنفيذ 18 تجمعا سكنيا للوفاء بمتطلبات الإسكان لمختلف الفئات».