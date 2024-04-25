حسام عبد العال: سيناء شهدت تنمية شاملة ودمج لأبنائها في المشروعات منذ 2014

تحدث الدكتور حسام عبدالعال، رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، عن التنمية في سيناء، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع عبر فضائية «أون».

وقال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، إن التنمية في سيناء في الفترة من 2014 اتخذت مسارات جديدة نحو التنمية الحقيقية الشاملة بإنجازات فعلية تحققت على أرض سيناء.

وأضاف قائلًا: «التنمية في سيناء شاملة ومتكاملة بصورة كبيرة ويعرفها الجميع، والرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن التنمية في سيناء تحققت من خلال تضافر الجهود كافة».

وتابع: «سيناء شهدت تنمية زراعية شاملة كبيرة، حيث بذلت وزارة الزراعة الكثير من الجهود من أجل الارتقاء بالجانب الزراعي في وسط وشمال سيناء، وبالتالي تم إنشاء الكثير من المشروعات المعنية بتطوير الزراعة مثل مشروعات محطات المياه وتوفيرها للزراعات التي تختص بها سيناء مثل النخيل والزيتون، ويجب الإشارة إلى أنه يوجد الآن 18 تجمعا زراعيا كاملا وشاملا في سيناء».

وأكمل: «الدولة تعمل بكل جهد من أجل دعم دمج أهالي سيناء في المشروعات التنموية التي تُنفذ في المحافظة، وخاصة المشروعات الزراعية».