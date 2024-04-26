تراجع أسعار السمك والجمبري في الأسواق اليوم

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 26-4-2024 حالة من التراجع الملحوظ في الأسواق للمستهلكين، خلال بداية التعاملات الصباحية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد بحوالي 110.82 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.35 جنيه للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بنحو حوالي 107.09 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 3.47 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد بحوالي 94 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 4.28 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الشعور نحو حوالي 162 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 14.79 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الوسط) بنحو حوالي 113.92 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 2.8 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بنحو حوالي 15.74 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 8.64 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو سمك موسى بنحو حوالي 197.14 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 7.17 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي بنحو حوالي 95.36 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 3.05 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك القاروص بنحو حوالي 194.38 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1 جنيه للمستهلك.

متوسط سعر الجمبري اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير) بنحو حوالي 174.89 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 6.04 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط) بنحو حوالي 256.09 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 5.16 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري الممتاز نحو حوالي 334.58 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ4.17 جنيه للمستهلك.