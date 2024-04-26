القناة الأولى تبرز انطلاق الدورة الـ10 لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا عن انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة.

وانطلقت فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، على أرض عروس البحر المتوسط، بحفلٍ على مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية.

ويقام المهرجان في الفترة من 25 حتى 30 من أبريل الجاري، يكرم المهرجان 3 من صناع الأفلام وهم الفنان سيد رجب، والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج احمد عرابي.

أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ويضم المهرجان قائمة أفلام سيتم عرضها ضمن فعاليات الدورة العاشرة تشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم.

وتشمل مسابقات المهرجان، مسابقة الأفلام الروائية دوليا ومسابقة الأفلام الوثائقية دولية ومسابقة أفلام التحريك دوليا ومسابقة الطلاب للمصريين.