خلطة سحرية لتنظيف الحوائط الفاتحة من الحبر.. «هترجع جديدة»

تعاني كثير من الأمهات من اتساخ الحوائط داخل المنزل نتيجة الأتربة أو استخدام الأطفال لها في الكتابة والرسم واللعب، ويحاولن تنظيفها بشتى الطرق لكن أحيانًا تترك علامات حبر الأقلام التي يستخدمها الصغار، آثارًا على لون الجدار نفسه ويصبح باهتًا، لذا إليكِ خلطة سحرية لتنظيف الحوائط الفاتحة من الحبر بسهولة دون أي تعب أو مشقة وبمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

خلطة سحرية لتنظيف الحوائط الفاتحة

ماء فاتر.

الخل.

صابون سائل.

قطعة قماش نظيفة.

قطعة قماش نظيفة مبللة.

- الخطوة الأولى: اصنعي خليطًا من الماء مع الخل والصابون السائل، مع استخدام كمية بسيطة من الصابون والإكثار من الخل حتى لا يتعرض لون الحائط الفاتح إلى البهتان.

- الخطوة الثانية: غمسي قماشة نظيفة في الخليط، وافركي الحائط بشكل جيد للتخلص من آثار البقع، وبعدها استخدمي قماشة نظيفة وجافة لتتمكني من إزالة جميع آثار التنظيف.

تنظيف الحوائط باستخدام «بيكربونات الصوديوم»

بيكربونات الصوديوم.

ماء فاتر.

خل.

قطعة قماش نظيفة.

قطعة قماش نظيفة مبللة.

- الخطوة الأولى: اخلطي بيكربونات مع القليل من الخل، لتتمكني من إزالة أي بقع متراكمة أو مترسبة على الجدران.

- الخطوة الثانية: غمسي القماشة أو الإسفنجة النظيفة في الخليط وابدأي في فرك الحائط بشكل جيد للتخلص من أي بقع، ثم استخدمي القماشة النظيفة الجافة بعدها لتتمكني من إزالة آثار التنظيف.

- الخطوة الثالثة: يجب مراعاة فرك الحائط بقطعة قماش أو إسفنجة ناعمة، وعدم استخدام أي أدوات للحك حتى لا يتلف الجدار.