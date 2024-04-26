«التعليم» تواجه الكثافة الطلابية بمشروعات ضخمة بالمدارس في 10 سنوات

في إطار جهودها لتخطي التحديات المزمنة التي تواجه قطاع التعليم وأبرزها مواجهة تحدي الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية، خطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات كبيرة خلال السنوات العشرة الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف التعليم على رأس الأولويات، لزيادة عدد المدارس على مستوى الجمهورية عبر العديد من مشروعات بناء وإحلال وتجديد المدارس.

التوسع في إنشاء المدارس الجديدة

ويأتي ذلك فى إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنطومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.

أكد اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن هناك العديد من الخطوات التي نجحت الهيئة في تحقيقها فى مجال الإنشاءات التعليمية، مشيرا إلى أن إجمالى مشروعات إنشاء المبانى المدرسية التي تم تسليمها خلال الفترة من 1 /7/ 2014 حتى الآن عدد 8236 مشروعا بإجمالي (127450) فصلا.

رئيس الأبنية التعليمية يشرح تفاصيل المشروعات

وقال رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تمكنت فى مجال الإنشاءات من تنفيذ وتسليم عدد إجمالى (487) مشروعا بإجمالي (6580) فصلا خلال الفترة من 2014 / 2015.

وتابع أنه تم خلال الفترة2015/ 2016تم تسليم عدد (594) مشروعًا بإجمالي (8748) فصلًا، وخلال الفترة من 2016/ 2017 تم تسليم عدد (712) مشروعًا بإجمالي (10600) فصلًا. وخلال الفترة 2017 / 2018 تم تسليم عدد (1348) مشروعًا بإجمالي (20186) فصلًا.

وأشار إلى أنه خلال الفترة 2018/ 2019 تم تسليم عدد (661) مشروعًا بإجمالي (11196) فصلًا، وخلال الفترة من2019 / 2020 تم تسليم عدد (1050) مشروعًا بإجمالي (17181) فصلًا، وخلال الفترة 2020 / 2021 تم تسليم عدد (932) مشروعًا بإجمالي (15489) فصلًا، وخلال الفترة 2021 / 2022 تم تسليم عدد (1481) مشروعًا بإجمالي (21869) فصلًا، وخلال الفترة2022 / 2023 تم تسليم عدد (573) مشروعًا بإجمالي (9182) فصلًا.

مساعد وزير التعليم

أضاف اللواء يسري عبد الله أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي أثرت على أعمال الشركات المنفذة خلال الفترة الماضية تم تسليم لخطة العام المالى2023 / 2024 حتى تاريخه عدد (398) مشروعًا بإجمالي (6419) فصلًا.

وتسعى وزارة التربية والتعليم، بدعم ومتابعة متواصلة من القيادة السياسية، لتطوير والتوسع في المباني الدراسية بمختلف أنحاء الجمهورية لتواكب الزيادة السنوية في عدد الطلاب والتي تبلغ حاليا ما يزيد عن 25 مليون و500 ألف طالب، مؤكدة أنها تبذل في سبيل تحقيق محاور خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029، والتي تستهدف بشكل أساسي تقديم تعليم عالي الجودة دون تمييز، جهودا متوازية بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات ذات الصلة للارتقاء بالمنظومة من كافة الجوانب وتخطي التحديات المزمنة التي حالت على مدار عقود دون تطوير المنظومة ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي.