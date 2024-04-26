استشاري تغذية توصي بشرب الماء لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

قالت هبة عبداللطيف، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للأورام، إنَّ الجسم في حالة من التوازن المستمر ويحاول دائمًا إصلاح نفسه بنفسه ولا بد أن نمده بما يساعده على ذلك لعمل توازن، مثل: «المياه، والأملاح، وسوائل، وبعض الأطعمة التي تساعد على الاحتفاظ بالمياه والأملاح ومعدل الحرارة داخل الجسم».

وأضافت «عبداللطيف»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الإنهاك الحراري والإصابة بضربة شمس معرض لها الأشخاص خلال فصل الصيف حتى لو داخل منازلهم، موضحة: «كبار السن والأطفال ذهبوا للمستشفيات خلال أحد السنوات التي اتصف صيفها بارتفاع شديد في الحرارة».

وعددت مخاطر ارتفاع الحرارة والتعرض لضربات شمس، من الإنهاك والإعياء والتعب الشديد الذي قد يصل إنسان إلى تغيرات واضطراب في درجة الوعي وارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة، موصية بالإكثار من شرب المياه ومحذرة من الإفراط في تناول بعض السوائل ظنًا من البعض أنها بديل للمياه مثل المشروبات الغازية والعصائر وموضحة أنَّ السوائل الشفافة هي الوحيدة البديلة لشرب الماء.

وحذّرت من تناول المسبكات والموالح والأطعمة الحريفة لأنّها تعمل على رفع درجة حرارة الجسم.