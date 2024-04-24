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«كلنا يد وحدة».. حملة توعية بترشيد استهلاك المياه في أسيوط والوادي الجديد

كتب:

سلامة عامر
12:16 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
خلال حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه

خلال حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ندوة توعوية تحت شعار «كلنا يد وحدة للحفاظ على ثروة لا تقدر بثمن»، وذلك بهدف توعية مختلف طوائف المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

أهمية كل قطرة مياه في البناء التنموي للدولة

وأوضحت الندوة، أهمية كل قطرة مياه في البناء التنموي للدولة، إذ شارك فيها ممثلون عن وزارة الري ومنطقة الوعظ والإرشاد بالمنطقة الأزهرية وممثلو المجلس القومي للمرأة واتحاد العمال وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية.

رفع الوعي المائي لدى المواطن

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن فريق التوعوية والمشاركة المجتمعية يبذل قصارى جهده لرفع الوعي المائي لدى الجمهور، وذلك من خلال  اللقاءات في الميادين العامة، التوجه إلى المدارس ومخاطبة الطلاب، واستقبال زيارة لمحطات المياه وتعريف الزوار بمراحل تنقية المياه، وخطب وعظات رجال الدين بالمساجد والكنائس.

وتناولت الحلقة النقاشية التي أقيمت خلال الندوة أهمية تكاتف الجهود واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه التعديات على المياه، وذلك لحماية هذه الثروة الهامة للأجيال القادمة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.