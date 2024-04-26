جداول امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل في مدارس الصم والبكم بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، موعد بدء امتحانات صفوف النقل المختلفة «الابتدائية والإعدادية والثانوية» لمدارس الصم والبكم الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات الصم والبكم بالدقهلية

وأشار إلى أن جدول امتحانات الصم والبكم بالدقهلية للترم الثاني للمرحلة الابتدائية يبدأ 8 مايو المقبل، كالآتي:

الصف الرابع الابتدائي

- الأربعاء: مادة التربية الدينية ومادة اللغة العربية

- الخميس: مادة العلوم ومادة مهارات مهنية

- السبت: مادة الرياضيات ومادة ICT

- الأحد: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الأجنبية

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الصف الخامس الابتدائي

- الأربعاء 8 مايو: مادة التربية الدينية ومادة اللغة العربية

- الخميس 9 مايو: مادة العلوم ومادة مهارات مهنية

- السبت 11 مايو: مادة الرياضيات وICT

- الأحد 12 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الأجنبية

- الصف السادس والسابع الابتدائي

- الأربعاء 8 مايو: مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية

- الخميس 9 مايو: مادة الرياضيات ومادة العلوم

- السبت 11 مايو: مادة اللغة الأجنبية ومادة الدراسات الاجتماعية

- الصف الأول والثاني الإعدادي

- الأربعاء: مادة اللغة العربية والتربية الدينية

- الخميس: مادة العلوم مادة اللغة الأجنبية

- السبت: مادة الدراسات الاجتماعية

- الأحد: مادة رسم فني ومادة علم اصول صناعة

- الاثنين: مادة الرياضيات ومادة الحاسب الآلي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

جدول امتحانات التعليم المجتمعي

الصف الرابع الابتدائي:

- الأربعاء 8 مايو مادة اللغة العربية والتربية الدينية

- الخميس مادة الرياضيات ومادة العلوم والخط العربي

- السبت 11 مايو مادة الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

- الصف الرابع: السبت 27 أبريل مادة التربية الدينية ومستوى رفيع أول ومستوى رفيع ثاني.

- الصف الخامس الابتدائي: الاثنين 29 أبريل مادة التربية الدينية ومستوى رفيع أول ومستوى رفيع ثاني.