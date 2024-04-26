فاطمة محمد علي تكشف أسرار ثلاثي البهجة من المسرح للسوشيال ميديا (فيديو)

في حلقة مليئة بأغاني الفولكلور والحس الشعبي والألعاب الغنائية، حلّت الفنانة فاطمة محمد علي وابنتيها «حبيبة وفرح» أعضاء فرقة ثلاثي البهجة، ضيوفاً على برنامج معكم منى الشاذلي، على قناة ON.

وأوضحت فاطمة محمد علي، خلال اللقاء في برنامج معكم، أنها عشقت المسرح منذ دراستها بالجامعة، كما أنها أدّت بعض الأدوار في التليفزيون، لكن ظلّ المسرح هو الأساس في أعمالها، رغم أن المخرجين حصروها في أدوار النكد بالرغم من حسها الفكاهي.

جوائز مسرحية

وأشارت إلى أنها حصدت بسبب أدوارها المسرحية على العديد من الجوائز: «أنا الممثلة الوحيدة في مصر التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان القومي للمسرح 3 مرات، كما ترشحت لجائزة أحسن ممثلة في مهرجان أيام قرطاج وغيرهم الكثير».

ثلاثي البهجة

وعن انتشار الفيديوهات التي تظهر فيها مع ابنتيها وهن يغنين داخل المنزل، قالت فاطمة محمد علي: «محدش فينا فكّر يصور نفسه قبل كده، لكن لما قعدنا في البيت أيام الكورونا، بدأت فرح بنتي تقعد تصور بالموبايل في البيت، واللي تصوره تنزله على السوشيال ميديا وحصل تفاعل كبير، بس أصلا دي طبيعتنا في البيت إحنا طول الوقت بنغني وعاملين دوشة».

عشق الغناء

وبسؤالها عن حبها الكبير للغناء رغم امتهانها التمثيل وعدم دراستها للموسيقى، أجابت: «أنا كنت بدرس في جامعة عين شمس لغة عربية وشريعة، بس كنت في فريق الكورال، وكانوا بيجيبوا لنا أفضل مدرسين موسيقى في مصر».

وأضافت الفنانة فاطمة محمد علي في لقائها مع منى الشاذلي: «بالأصل أنا كنت بنت وحيدة ومحبوسة طول الوقت مع الراديو، فعلى مدار سنين تشبعت وأصبح عندي مخزونا مرعبا من كل الأغاني».