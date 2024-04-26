زيادة الإقبال على التصويت في انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة

شهدت النقابة العامة لأطباء الأسنان توافد وإقبال أعضاء نقابة القاهرة، للتصويت والإدلاء بأصواتهم واختيار النقيب العام ونصف أعضاء المجلس، ونقيب النقابة الفرعية للقاهرة.

لجان التصويت

وكثف أطباء الأسنان الحضور عقب صلاة الجمعة، على لجان التصويت الخاصة بالقاهرة، وتنافس على منصب النقيب العام 3 مرشحين وهم الدكتور إيهاب هيكل نقيب النقابة الحالي، الذي انقضت مدته بإجراء الإنتخابات، والدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان السابق، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة.

فيما شهدت أروقة النقابة الحشد قائمتي التغيير وتيار المستقبل، ويتنافس على مقعد النقابة الفرعية بالقاهرة الدكتور وليد حسن والدكتورة أميمة المحلاوي والدكتور مجدي بيومي والدكتور فادي رياض.

النقابة العامة لأطباء الأسنان

وكانت اللجان الانتخابية بالنقابة فتحت أبوابها في العاشرة صباحا، ومستمرة حتى الخامسة مساء، وتجري العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل في 54 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية.