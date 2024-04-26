«العربية لحقوق الإنسان» تهنئ رئيس فرعها بشمال أوروبا لحصوله على الوسام الملكي الهولندي

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور علاء شلبي، وأعضاء مجلسها بصادق التهنئة لـ«يسري الكاشف» رئيس فرع المنظمة في شمال أوروبا وذلك بمناسبة حصوله على الوسام الملكي الهولندي بدرجة «فارس».

تقدير للتفاني في العمل

وأوضحت العربية لحقوق الإنسان في بيان صدر عنها اليوم، أن «الكاشف» قد حصل على هذا الوسام الملكي تقديرا لتفانيه في خدمة المجتمع، وقد حصل على الوسام في احتفال جرت مراسمه اليوم الجمعة في العاصمة الهولندية أمستردام.

جهود أعضاء فرع المنظمة في شمال أوروبا

وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن أعضاء فرع شمال أوروبا في هولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا والنرويج والدنمارك والسويد وفنلندا قد بذلوا جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل خدمة المجتمع وتحقيق النتائج المرجوة، لهم دور في هذا التكريم، لذا وجهت المنظمة لهم التحية والتهنئة على جهودهم المستمرة.