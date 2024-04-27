«مجلس الدولة» يؤيد أحقية إحدى المتقدمات لشغل وظيفة معيد في «طب جنوب الوادي»

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أحقية إحدى المتقدمات للتعيين عن طريق التكليف في وظيفة معيد بقسم التعليم الطبي بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي.

حيثيات الفتوى

قالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت من الأوراق أنه بناء على موافقة مجلس جامعة جنوب الوادي بتاريخ 29/4/2023، قررت لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 31/7/2023 اختيار مادة الصحة العامة وطب المجتمع مادةَ تخصص لقسم التعليم الطبي بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي.

المتقدمة مؤهلة لشغل الوظيفة

وأضافت، وكانت المتقدمة المعروضة حالتها من خريجي كلية الطب بجامعة جنوب الوادي في السنتين السابقتين لموافقة مجلس الكلية على تعيينها بطريق التكليف، فضلا عن حصولها على تقدير «جيد جدا» في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وتقدير «ممتاز» في مادة التخصص، فإنه يتضح جليًّا استيفاؤها جميع الشروط المقررة قانونًا للتعيين عن طريق التكليف، بما مؤداه أحقيتها في التعيين في وظيفة معيد بقسم التعليم الطبي بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي.