12 ماكينة طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة الأهلي ومازيمبي

كشف المهندس حسام عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء انتهاء الشركة من إجراء التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية في تمام الـ6 مساء اليوم لمباراة كرة القدم المرتقبة بين فريقي الأهلي ومازيمبي والمقرر اإقامتها في الساعة الـ10 من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عفيفي لـ«الوطن » أنَّه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنَّه جرى تدعيم استاد القاهرة الدولي بـ9 ماكينات طوارئ إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار.

تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري

وأشار إلى أنَّ الأجهزة الفنية بالشركة ستنتهي من إجراء التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية للمباراة من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية في تمام الساعة الـ6:30 عصر اليوم، إضافة إلى التأكّد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء

وأكد أنَّه سيتمّ مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة الدولي وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.