لقاء محتمل بين الأهلي والزمالك في أفريقيا هذا العام.. للمرة الأولى تاريخيًا

يلتقي النادي الأهلي المصري اليوم مع نظيره مازيمبي الكونغولي، في مباراة الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، الساعة 10 مساءًا على ستاد القاهرة الدولي، بعد التعادل السلبي بين الفريقين، في مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو الأسبوع الماضي.

إذ نجح الأهلي في الفوز بأي نتيجة، فإنه يصعد رسميًا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، ليلتقي بالفائز من فريقين صن داونز والترجي التونسي، لكن ما علاقة الزمالك غير المشارك في البطولة منذ بدايتها؟

مباراة الزمالك في الكونفدرالية

يوم الأحد القادم في الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة، يلتقي الزمالك في مباراة الإياب مع فريق دريمز إف سي الغاني، بعد تعادل الفريقين سلبيًا بالقاهرة، وإذ نجح الزمالك في الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بنتيجة إيجابية، سيصعد إلى النهائي لملاقاة الفائز من نهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري.

لقاء محتمل بين الأهلي والزمالك

في حالة فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ونجح الزمالك في حصد لقب الكونفدرالية، فإن الفريقين على موعد مع مباراة قوية بالسوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخهم.

ويذكر أن الكابتن أحمد شوبير قد تحدث عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي الكونغولي، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو «رضا سليم»، وسام أبو علي «محمود عبد المنعم كهربا».