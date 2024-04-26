سيد رجب: «بداياتي كانت في فرقة الورشة.. ومسارح الشركات منبع المواهب»

في حضور جماهيري كبير من أهل الإسكندرية، أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ماستر كلاس للفنان سيد رجب من داخل المتحف الروماني اليوناني حاورته خلالها الفنانة سلوى محمد علي في حضور محموعة من السينمائين والفنانين ضيوف المهرجان منهم الفنانة رانيا يوسف والفنان حمزة العيلي ورمزي العدل، والمخرج هاني لاشين ومستشار وزير الثقافة الدكتور خالد عبدالجليل والمنتج محمد العدل والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والمخرج صفي الدين محمود والمخرج العماني حميد بن سعيد العامري.

سيد رجب يتحدث عن بداياته الفنية

وبدأ سيد رجب حديثه عن بداياته في فرقة الورشة المسرحية وعمله في فرقة شركة النصر للسيارات الذي عمل بها في بداياته قبل احترافه التمثيل كذلك تتلمذه على يد أساتذة تعلم منهم مثل المخرج حسن الجريتلي صاحب الأثر الكبير عليه في فن الحكي.

وقال «رجب»: أعتبر الشركات منبع لخروج مواهب في الفن والرياضة والثقافة والأنشطة فيها هدفها زيادة وعي العمال وأنا استفدت جدا من عملي في مسرح الشركة وكان بيتم الاستعانة بأساتذة كبار يخرجون لنا مثل فهمي الخولي وصفوت حجازي أيضا وجودي في فرقة الورشة المسرحية مع المخرج حسن الجريتلي وكان أول بطولة لي في الثقافة الجماهيرية هو «النديم».

سيد رجب يكشف تطور موهبته من المسرح للسينما والدراما

وتتطرق سيد رحب لمرحلة الانتقال من المسرح إلى التمثيل أمام الكاميرا في السينما والدراما وعمله في الدوبلاج قائلا: بدأت الوقوف أمام الكاميرا من خلال دور صغير في فيلم «أحلام صغيرة» مع الفنان الراحل صلاح السعدني وإخراج خالد الحجر عام 1992 ثم دور صغير في فيلم إبراهيم الأبيض مع النجم محمود عبدالعزيز وأحمد السقا وقدمت أول مسلسل وهو «الحارة» ثم جاءت تجربة فيلم «الشوق» تمثيلا وكتابة والذي أعتبره نقلة مهمة في حياتي.

تفاصيل إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة.