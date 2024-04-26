نادي القصة ينظم حفل توقيع كتاب «أحفاد النصر» بالتعاون مع «ثقافة الطفل» غدا

يقيم نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، والمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، حفل توقيع ومناقشة كتاب «أحفاد النصر» الصادر حديثًا عن المركز بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، من تحرير الكاتب حسن الحلوجي، ورسوم الفنان جلال الدين جمال.

يبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء غدا السبت، في بيت الست وسيلة (بيت الشعر) خلف الجامع الأزهر، ويدير اللقاء الكاتبة منى ماهر، ويشارك بها الأدباء الكبار الكاتب أحمد زحام، والكاتب عبده الزراع، والكاتبة هجرة الصاوي، وبمشاركة الأستاذ أحمد عبد العليم مدير عام بحوث ثقافة الطفل بالمركز.

كما يشارك فيها المبدعون الصغار بقصصهم المنشورة في الكتاب وهم:

شمس الدين خالد- مارينا ناجح- جورج جمال- عائشة عبد الرحمن- أحمد مجاهد- رتاج مدحت- أحمد محمد عبد العليم- سما أحمد- شكران حسين- فريدة سمير- فايزة أحمد- جنى وليد- عبد الرحمن مجدي- عبد الرحمن هشام.