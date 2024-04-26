تامر حسنى يعتذر لبدرية طلبة.. ورد مفاجئ من الأخيرة

احتفلت الفنانة بدرية طلبة بحفل زفاف ابنتها سلمي في حفل أسطوري، حضوره عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها في ليلة زفاف ابنتها، وكان من بينهم وفاء عامر، سوسن بدر، أيتن عامر، بوسي شلبي، ميرهان حسين، دياب، وآخرين بالإضافة لعدد كبير من المطربين، الذين أحيوا حفل الزفاف إلى جانب للفنانة دينا التي قدمت فقرات استعراضية متنوعة وجذابة.

تامر حسني يعتذر لبدرية طلبة

وحرص المطرب تامر حسني على توجيه رسالة اعتذار للفنانة بدرية طلبة من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، بسبب عدم حضوره حفل الزفاف لسفره خارج مصر، والتي استقبلته الفنانة بدربة طلبة بالترحاب والحب الشديد.

بدرية طلبة لتامر حسني: أنا عارفة أنت مين

وأعادت بدرية طلبة نشر الفيديو على حسابها الرسمي، وعلّقت عليه: «عقبال أولادك من غير ما تقول أنا عارفة مين تامر اللي بيجبر بخاطر الصغير قبل الكبير، ربنا يجبر بخاطرك وتفرح بأولادك ياجدع».

وكان حفل زفاف سلمي ابنة الفنانة بدرية طلبة قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث «جوجل»، والذي استمر حتى الساعات الأولى من اليوم التالي.