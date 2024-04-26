«السماء بقى لونها أحمر».. مشاهد مرعبة من عاصفة ترابية تضرب أسوان

عاصفة ترابية شديدة ورياح مثيرة للرمال تعرضت لها مدن مختلفة في محافظة أسوان، إذ تحول لون السماء إلى الأحمر، ما أدى إلى انعدام الرؤية نتيجة لارتفاع الأتربة إلى مستويات مرتفعة، وأيضا توقف جزئي في حركة السير والمشاه.

تحولت الشوارع في محافظة أسوان إلى رمادية اللون بسبب هبوب الرياح التي كانت مثيرة للرمال، حيث تعاطف الجميع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع الفيديو المتداولة من أهالي المحافظة، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «يارب سلم الجو اتقلب»، وأيضا «احفظنا يارب واحمينا» وكذلك «اللهم كن مع أهالينا في أسوان وحفظهم».

سبب العاصفة الترابية

وعن سبب حدوث العاصفة الترابية في محافظة أسوان، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هيئة الأرصاد الجوية نوهت في الأيام الماضية في النشرات الجوية بأن يشهد اليوم نشاط للرياح على مناطق من جنوب الصعيد ستصل مع سرعات الرياح لـ 40 كم /ساعة وتكون بسرعات رياح عاليا وتكون مثيرة للرياح والرمال والأتربة.

وتابع أن هيئة الأرصاد الجوية نوهت بحدوث تكاثر في السحب الرعدية والركامية الممطرة التي يصاحبها أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق أخرى من الجمهورية مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والسحب الرعدية يصاحبها أيضا هواء هابط يؤدي إثارة قوبة للرمال والأتربة تصل إلى نشاط رياح.

حدوث العاصفة الترابية في أسوان

وعلى الجانب الآخر، قدمت محافظة أسوان تحذيرات عديدة لأصحاب المركبات من أجل توخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة، وقامت برفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء، تحسبا لسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.