غلق بعض الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية في البحر الأحمر

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الأحوال الجوية السيئة، والرياح الشديدة المحمله بالأتربة، وسقوط أمطار على بعض المدن في رأس غارب والغردقة ومدن الجنوب، تراوحت بين خفيفة ومتوسطة وأغلقت الأجهزة بعض الطرق بين البحر الأحمر والصعيد.

غلق طرق البحر الأحمر

وأغلقت الأجهزة المختصة طريق قنا الغردقة والقصير قفط، بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابيه والرياح الشديدة على الطرق، حفاظًا على الأرواح، وتكدست السيارات القادمة إلى الغردقة ولم تسمح بمرور السيارات وسط حالة تنظيمية لرجال الشرطة خوفا على المواطنين.

طقس سيئ في البحر الأحمر

وشهدت عدد من محافظات مصر حالة من الطقس السيئ ورياح شديدة محملة بالأتربة، خاصة على الطرق السريعة والمدن الصحراوية أثرت على مستوي الرؤية.

طوارئ في البحر الأحمر

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى وإعلان الطوارئ لمواجهة الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، والرياح الشديدة، وحذرت المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإرشادات المرورية والسرعات المقررة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.