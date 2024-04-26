بعد تحول لون السماء في أسوان إلى الأحمر.. الإفتاء تكشف دعاء العاصفة الترابية

في ظل تحول السماء إلى اللون الأحمر وتأثير العواصف الترابية على محافظة أسوان، يرغب الكثيرون في معرفة دعاء العاصفة الترابية باعتباره وسيلة للعناية الإلهية من شرورها في ظل ما تشهده البلاد من تقلبات في الظروف الجوية.

دعاء العاصفة الترابية

وحول الحديث عن دعاء العاصفة الترابية، استشهدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا عصفت الرياح: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ».

ماذا كان يفعل النبي عند ظهور العواصف؟

واستكمالا للحديث عن دعاء العاصفة الترابية، أوضحت الإفتاء أن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - ورد في أحاديثه الشريفة ثلاثة أمور عندما تضرب العواصف القوية والرياح العاتية، أولها عدم سبها، وثانيها سؤال الله خيرها، وثالثها الاستعاذة بالله من شروره، مستشهدا بما قاله النبي الكريم: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ».

أفضل 20 دعاء للعواصف الترابية

وهناك عدد من الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها عن دعاء العاصفة الترابية الشدديدة وذلك على سبيل المثال لا الحصر وهى:

اللهم اجعل هذه العاصفة سببًا للخير والرحمة والبركة.

اللهم احفظنا وارحمنا وسلمنا من شرور العواصف.

اللهم اجعل الرياح سكينة والسحب رحمة.

اللهم اجعل هذه العاصفة فتحًا للخير والسلامة.

اللهم ارزقنا السلامة والأمان في وجه كل عاصفة.

اللهم اجعل هذه العاصفة من آيات قدرتك وعظمتك.

اللهم اجعل الأرض رحمة والسماء سقيا والرياح هدوءاً.

اللهم احفظ كل من يعاني من آثار العواصف وانصرهم.

اللهم اجعل هذه العاصفة سببًا لتطهير الأرض والنفوس.

اللهم اجعل هذه العاصفة نهاية للمصائب وبداية للخيرات.

اللهم اجعل الأمطار سقيا رحمة للأرض وسكينة للقلوب.

االلهم ارزقنا الصبر والاحتساب في وجه العواصف.

اللهم احمِ أحبتي وأهلي واجعل العاصفة سلامة لهم.

اللهم اجعل العاصفة عملاً صالحًا يقربنا إليك.

اللهم اجعل العواصف فرصة للتوبة والاستغفار.

اللهم ارزقنا الأمان والراحة في وجه كل عاصفة.

اللهم احفظ بلادنا وشعوبنا من كل شر ومكروه.

اللهم اجعل هذه العاصفة عبرة لنا وللعالم أجمع.

اللهم ارزقنا النجاة والخلاص من وسط كل اضطراب.

اللهم اجعل الأمطار نعمة تروي الأرض وتحيي الحياة.