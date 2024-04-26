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دينا فؤاد: «نور الشريف تابعني كمذيعة وقال وشها حلو.. وأرفض أي مشهد فيه فجاجة»

كتب:

منتصر سليمان
11:53 م | الجمعة 26 أبريل 2024
الفنانة دينا فؤاد

الفنانة دينا فؤاد

أكدت الفنانة دينا فؤاد، أنها تحب التمثيل منذ صغرها؛ ولكن والدها رفض دخولها المجال الفني تمامًا، معقبة: «الفنان نور الشريف تابعني كمذيعة وقال وشها حلو».

وقالت خلال حوارها ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة «ON»، إنه يوم إذاعة مسلسل الدالي فوجئت بالناس تسير خلفها في الشارع وتقول «هبة الدالي».

وواصلت دينا فؤاد قائلة: «لحد النهارده الجمهور بيوقفني ويقول عاوزين فيلم تاني زي حلم العمر.. وكل ما أشتغل بأحس بنضج وتطور وأنا أفضل ناقد لنفسي».

وأكدت: أنا سيدة مصرية وأرفض أي دور فني خارج عن التقاليد والعادات، مضيفة: «أنا ست مصرية عندي بنت ومش تحت أمر المخرج وأرفض أي مشاهد فيها فجاجة»، موضحة «بنتي اتعرض عليها بطولة فيلم رعب وباباها رفض وأنا».

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