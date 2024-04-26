دينا فؤاد تتحدث عن تجربتها الفنية مع نور الشريف: دعمني كثيرا

قالت الفنانة دينا فؤاد، إنها في عام 2014 عملت فيلم «الصياد» مع الفنان يوسف الشريف، مشيرة إلى أنه من المسلسلات التي نجحت بصورة كبيرة للغاية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون»، مع خالد أبو بكر، أنها فى مسلسل «الصياد»، قامت بدور فتاة تدعي «مشيرة» وكانت تعمل محامية وترفع قضايا ضد حقوق الإنسان، وكانت هناك نقلة فى نهاية المسلسل، حيث أنها طيلة المسلسل كانت تقف ضد يوسف الشريف، ولكن في الحلقة 26 يكتشف المتابعون أنها معه وليس ضده.

وتابعت: «لو كانت موجودة السوشيال ميديا فى ذلك الوقت بنفس القوة الحالية، كان من الممكن أن يظل ذلك المشهد ترند لمدة 4 أيام بسبب المفاجئة».

أردفت: بعد نجاح الفيلم عطلت نفسي لمدة عامين بسبب ظروف، ثم عدت مرة أخرى لمسلسل «كلبش»، ومسلسل «ظل الرئيس»، وعملت مع أحمد السقا في مسلسل «خطوط حمراء»، ومع تامر حسني فى مسلسل «آدم»، وبفضل الله اشتغلت مع نجوم كبار جدًا».

وأكملت: «فى مسلسل «الدالي» الفنان الراحل نور الشريف دعمنا جدًا، وكل ما اشتغل بحس أني أفضل كنضج فني، وحسيت بتطور كبير في أدائي في مسلسل «حق عرب» عن دوري فى مسلسل الدالي».