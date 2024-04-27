تراجع جديد بأسعار السمك في سوق العبور اليوم.. بسبب حملات المقاطعة

أسهمت حملات المقاطعة للسمك التي انطلقت من محافظة بورسعيد في تراجع أسعار السمك بالقاهرة أيضًا بعد أن امتدت حملات المقاطعة إلى محافظات القاهرة الكبرى وعدد كبير من المحافظات ردًا على غلاء أسعار السمك مؤخرًا.

فتراجعت أسعار السمك في سوق العبور وخاصة السمك البلطي رقم 1 الذي سجل نحو 65 جنيهًا للكيلو محققًا قيمة تراجع بلغت 15 جنيهًا للكيلو، وذلك وفق المعلن من سوق العبور على المنصة الرسمية للسوق.

تنشر «الوطن» أسعار السمك في سوق العبور بعد حملات المقاطعة وجاءت كالتالي:

سعر السمك البلطي اليوم في سوق العبور

- سعر السمك البلطي 1 يتراوح ما بين 65 و67 جنيها

- سعر السمك البلطي 2 اليوم يتراوح ما بين60 و64 جنيها

- سعر السمك البلطي الأسواني يتراوح ما بين 30 و68 جنيهت

- سعر السمك الفلية البلطي يتراوح ما بين 48 و240 جنيها

السمك المكرونة المجمدة

- سعر سمك قشر بياض يتراوح ما بين 110 و150 جنيها

- سعر الكيلو بياض أملس البلدي يتراوح ما بين 80 و120 جنيها

- سعر كيلو القراميط يتراوح ما بين 30 و70 جنيها

- سعر كيلو السمك المكرونة المجمدة يتراوح ما بين 30 و50 جنيها

- سعر كيلو السبيط كاليماري يتراوح ما بين 180 و400 جنيه

- سعر السمك البوري كبير الحجم يتراوح ما بين 110 و250 جنيها

- سعر السمك البوري صغير الحجم يتراوح ما بين 80 و100 جنيه

سعر الجمبري اليوم

- سعر الجمبري الجامبو يتراوح ما بين 420 و540 جنيها

- سعر كيلو الجمبري 2 يتراوح ما بين 330 و430 جنيها

- سعر الجمبري 2 مجمد يتراوح ما بين 170 و415 جنيها

- سعر الجمبري 1 متوسط يتراوح ما بين 450 و510 جنيها