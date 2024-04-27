«الصحة» توجه رسالة مهمة لأولياء الأمور بشأن الأمراض الوراثية للأطفال

طالب وزارة الصحة والسكان، أولياء الأمور بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة؛ بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالٍ من مسببات الإعاقة.

الكشف عن 19 مرضا وراثيا لحديثي الولادة

وذكرت الوزارة، في تقرير رسمي، اليوم السبت، أن هناك مبادرة صحية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية تعمل على الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا، من خلال تخصيص ما يقرب من 42 مركزًا للأمراض الوراثية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

تخصيص 42 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة

واستعرضت وزارة الصحة والسكان الـ42 مركزا المتخصصة في الكشف عن الأمراض الوراثية، على النحو التالي:-

- مركز طبي المحكمة.

مركز طبي روض الفرج.

- مركز طبي عين حلوان.

- مركز طبي مصر القديمة.

- عيادة الوراثة بمستشفى أطفال الدمرداش.

-عيادة التغذية الكيتونية بالدمرداش.

- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى أطفال الدمرداش.

-عيادة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى أبوالريش الياباني.

-عيادة التغذية الكيتونية مستشفى أبوالريش) بمحافظة القاهرة.

-عيادة الإرشاد الوراثي بمستشفى أطفال الرمد.

- مركز بمستشفى الطلبة، المركز الإكلينيكي للجينات بمستشفى سموحة.

-عيادة الحمية الكيتونية بمستشفى سموحة.

- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سموحة) بمحافظة الإسكندرية.

-عيادة الحمية الكيتونية بالمركز القومي للبحوث، المركز الطبي بالشيخ زايد) بمحافظة الجيزة.

- مركز رعاية الطفل بمحافظة البحيرة.

- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي بمحافظة الإسماعيلية.

- مركز طبي منية سندوب، مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة) بمحافظة الدقهلية.

- مركز بمستشفى مصر الحرة، المستشفى الجامعي بمحافظة المنيا.

- مركز طبي شبين الكوم، معهد الكبد بشبين، مركز صحي شبين الكوم) بمحافظة المنوفية.

- مستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق، مركز طبي شرشيمة) بمحافظة الشرقية، و(مركز الإرشاد الوراثي) بمحافظة بورسعيد.

- مركز طبي كيمان فارس) بمحافظة الفيوم.

- مركز الإرشاد الوراثي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا.

- مركز الإرشاد الوراثي، مركز مستشفى الإيمان، مستشفى أسيوط الجامعي للأطفال) بمحافظة أسيوط.

- مركز طبي سعيد بطنطا، مستشفى دراو المركزي.

- مركز طبي رعاية طفل أول، وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى طنطا الجامعي، وحدة الوراثة بمستشفى طنطا الجامعي) بمحافظة الغربية.

- مركز طبي شرق النيل) بمحافظة بني سويف، و(مركز طبي حي ثالث) بمحافظة دمياط.

- (مركز طبي جزيرة محروس، مستشفى سوهاج الجامعي) بمحافظة سوهاج.