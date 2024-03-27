شيماء البرديني: نشهد عودة قوية للريادة المصرية في ملف صناعة الدراما

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ الريادة المصرية في ملف الدراما وخاصة التاريخية منها، وملف الصناعة ككل يشهد عودة قوية، مؤكّدة أنَّ ذلك يتضح جليًا بداية من تتر المسلسل الذي يقول الكثير، مرورًا بنجوم هذا الملف والديكورات والملابس والتصوير والإضاءة «كل هذا صناعة».

نمتلك في كل ربوع مصر أماكن مذهلة تستقدم تصوير الأعمال الأجنبية

وأضافت «شيماء البرديني»، خلال لقائها على القناة الأولى والفضائية المصرية: «إحياء صناعة الدراما المصرية من خلال دراما رمضان تؤكّد تواجدنا على الساحة، فلدينا منتج مصري ذو جودة كاملة في جميع تفاصيله، كما أننا نمتلك في كل ربوع مصر أماكن مذهلة تستقدم تصوير الأعمال الأجنبية، نحن أمام شهادة بعودة الريادة المصرية في هذا المجال».

مسلسل الحشاشين يخاطب الوعي.. وجودر مناسب للجزء الثاني من رمضان

وتابعت الكاتبة الصحفية: «بالنسبة لمسلسل الحشاشين التاريخي الصارم فهو عمل لمن يريد أن يفهم ويفكر ويعي ويستوعب، أما مسلسل جودر فهو فانتازيا تخالط العمل الدرامي ومناسب لعرضه بالجزء الثاني من رمضان».

واستكملت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»: «الناس تعودت على استنباط أحداث بقية العمل في منتصف رمضان ولا ينتظروا مفاجآت، لكن في رمضان 2024 نرى أعمالًا تنتهي لتبدأ أخرى بجودة عالية وأحداث رائعة».