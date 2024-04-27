بعد اعتناقه الإسلام.. 10 معلومات عن المدرب الفرنسي باتريس بوميل

شهدت إحدى المدن الجزائرية، على قصة المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، باتريس بوميل، الذي اعتنق الإسلام حديثًا، إذ نطق الشهادتين في مسجد «جنان مبروك» بالجزائر، ومن ثم التقط أحد الحضور فيديو لتوثيق المشهد.

قصة إسلام باتريس بوميل

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تداول الرواد مقطع فيديو لا تتجاوز مدته عدة دقائق، يظهر خلاله باتريس بوميل، لحظة اعتناقه الدين الإسلامي في مدينة الحراش بالجزائر، ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين الرواد، وانهالت التعليقات المشجعة على هذه الخطوة داعين له بالثبات والتوفيق.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن المدرب باتريس بوميل، بعد اعتناقه للدين الإسلامي، وفق ما نشرته صحيفة «النهار الجزائرية».

معلومات عن باتريس بوميل

- باتريس بوميل المدير الفني لفريق مولديه الجزائري.

- بعد اعتناقه الإسلام غير اسمه إلى «أمير».

- فرنسي الجنسية.

- لاعب كرة قدم سابق.

- يبلغ من العمر 46 عامًا.

- متزوج من فتاة جزائرية.

- درب العديد من فرق كرة القدم والمنتخبات الدولية.

- جرى ترشيحه في عدة مناسبات من قبل، لتولي المهمة الفنية للمنتخب الوطني.

- بدأ تدريب فريق مولديه الجزائري في شهر مارس من العام الماضي.

ووفق الصحيفة الجزائرية، فهناك عدة أسباب لإسلام باتريس بوميل، إذ اعتنق الدين الإسلامي، بعد زواجه من فتاة جزائرية، وصام عددًا من أيام شهر رمضان المبارك، كما أن الشيخ الجزائري، الذي لقنه الشهادتين، قال إن سبب إسلام المدرب، هو أحداث غزة الأخيرة.