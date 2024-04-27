تنظيم النوم مع التوقيت الصيفي.. 8 نصائح لا تفوتك

مع بداية التوقيت الصيفي في آخر ساعات الخميس وبداية الجمعة بتوقيت جديد نهاره طويل والليل قصير جدًا، بدأ الناس يشتكون من عدم الحصول على عدد ساعات نوم كافية، بسبب تقديم الساعات والاستيقاظ في وقت مبكر جدًا بالمقارنة بالمقارنة بالتوقيت الشتوي، والسؤال الأكثر انتشارًا ما هي طريقة تنظيم النوم في التوقيت الصيفي؟.

8 نصائح من أجل تنظيم النوم مع التوقيت الصيفي

لتنظيم النوم في التوقيت الصيفي احرص على الحفاظ على غرفة النوم باردة ومظلمة وهذا يساعدك على الاسترخاء والنوم مبكرًا بدلًا من الأرق، بحسب موقع مركز اضطرابات النوم في جامعة لوما ليندا الأمريكية.

حاول الاستحمام للتبريد قبل الخلود إلى النوم.

على مدار اليوم اشرب الكثير من الماء.

يجب إيقاف تشغيل أجهزة التلفاز وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وإبعادها عن غرفة النوم لتنظيم نومك في التوقيت الصيفي.

اعرف متى تمارس الرياضة فهي أحد أفضل الأشياء التي يمكن للناس القيام بها من أجل رفاهيتهم، ولكن من أجل دورة نوم صحية، فإن التوقيت مهم.

تساعد ممارسة التمارين الرياضية لمدة 20 دقيقة تحت أشعة الشمس في الصباح الباكر على ضبط ساعة جسمك البيولوجية على الجدول الزمني الصحيح.

في المساء، لا تمارس الرياضة خلال ساعة واحدة على الأقل من وقت النوم وبحلول الساعة 10 مساءً تقريبًا اخلد للنوم، لأن هذا يساعد الدماغ على الاحتفاظ بذكريات اليوم، وإزالة السموم، وزيادة مخازن الطاقة، وإطلاق هرمون النمو لإصلاح الجسم.

وحتى تحصل على قسط من الراحة والنوم في التوقيت الصيفي تجنب النوم قي وقت القيلولة، وأبتعد عن العمل بنظام الورديات الليلية.

مدة القيلولة المناسبة

ينصح الخبراء بتجنب القليلولة لتنظيم النوم، وإنه إذا كان لابد الحصول عليها، يجب أن تكون قبل الساعة الثانية بعد الظهر ونم لمدة 15 إلى 20 دقيقة فقط.