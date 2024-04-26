رفع 2500 حالة إشغال طريق في حملات على 4 أحياء بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية.

حملات مكبرة في عدد من الشوارع

ونفذت محافظة الجيزة، حملات مكبرة في عدد من الشوارع بأحياء العمرانية والطالبية والهرم وبولاق الدكرور، استهدفت رفع التعديات والإشغالات من الطريق العام، وأسفرت عن رفع 2500 حالة إشغال متنوعة للمقاهي والكافيهات مما ساهم في تحقيق الانضباط بالطريق.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم، وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه بناء على توجيهات المحافظ، جرى إيقاف أعمال صب سقف بمحل سوق العصر بشارع خاتم المرسلين، وسحب المعدات من الموقع وتم إيداع المضبوطات بمخزن حي العمرانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحت إشراف ومتابعة وكيل الوزارة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية والإدارات المعنية