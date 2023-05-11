مد ساعات الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء.. والتطبيق غدا

أعلن المهندس سامي الهواري مدير الثروة السمكية بمحافظة شمال سيناء، مد ساعات العمل في بحيرة البردويل لتصبح ليلا ونهارا، اعتبارا من ظهر يوم الجمعة الموافق 12 مايو الجاري حتى يوم الأربعاء من كل أسبوع.

جاء هذا القرار بعد زيارة اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لبحيرة البردويل، ولقائه مع الصيادين، وحل مشكلاتهم، والعمل على تذليل العقبات.

وقال المهندس سامي الهواري مدير الثروة السمكية بشمال سيناء لـ«الوطن» إنه تمت الموافقة على طلبات الصيادين، من خلال لقاء المدير التفيذي لجهاز حماية البيئة اللواء الحسيني فرحات، الذي أشاد بحالة الهدوء، ورغبة الصيادون بالعمل أوقات الليل لكثرة الإنتاج الليلي وتخفيف الأعباء، والعمل على إتاحة الفرصة لزيادة كميات الصيد للأسماك في البحيرة، ومد ساعات العمل ، لتكون ليل ونهارا، بدلا من النظام الذي تم تطبيقه الأعوام السابقة بالسماح بالصيد نهارا فقط.

وأضاف الهواري أن 1228 مركب صيد جاهزة للصيد بالبحيرة طوال الـ24 ساعة، على متنها 4000 صياد من أهالي العريش وبئر العبد، من السادسة صباحا، حتى السادسة من اليوم التالي، موعد استخراج الغزل والشباك من المياه، وسحب مراكب الليل بأحمالها.

وأضاف الهواري أن عملية الصيد تتم في ثلاث مراسي بالبحيرة، وهي أغزيوان والنصر والتلول، وهي المراسي الثلاث الجاهزة لعمليات الصيد بالبحيرة، وقد تم الانتهاء من استخراج التصاريح اللازمة للصيادين.

جولة استكشافية للصيادين ببحيرة البردويل

وأوضح مدير الثرورة السمكية أنه قام بجولة استكشافية في البحيرات للاطمئنان على حركة الصيد بالبحيرة، بعد توقف دام 4 شهور، وهي فترة التوقف البيولوجي للبحيرة، وقد أبدى الصيادون سعادة كبيرة من تكاثر الأسماك في فترة التوقف.

التوقف دام 4 شهور لتكاثر الأسماك

وقال الدكتور شكري سلمان مدير بحيرة البردويل لـ«الوطن» إن مراكب الصيد بدأت في عملية الصيد التي بدأت في أواخر شهر أبريل تنتهي أواخر شهر ديسمبر بعد توقف الصيد لمدة 4 شهور، وهي المدة التي تتكاثر بها الأسماك بعد عملية التزاوج في البحار والبحيرات.

وأوضح مدير بحيرة البردويل أن جميع المستلزمات جاهزة في البحيرة، وأن مصنع الثلح التابع للشركة الوطنية، يعمل بشكل دائم.