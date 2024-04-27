آخر تطورات الحالة الصحية لنجوى فؤاد.. تٌعاني من آلام في العمود الفقري

تعرضت الفنانة نجوى فؤاد في الفترة الأخيرة إلى عدة أزمات صحية، وعلى إثرها نٌقلت إلى أحد المستشفيات التي تقع بمنطقة الدقي، وخضعت للعلاج المكثف.

إصابة نجوى فؤاد بانزلاق غضروفي

ومرت الفنانة نجوى فؤاد بالعديد من الأزمات الصحية التي جعلتها طريحة الفراش، حيث إنها في البداية كانت تعاني من آلام، وبرد بالظهر، ما جعل الأطباء نصحوها بالنوم على «مولا خشب»، ومنعها من الخروج، ولكنها كشفت في لقاء مع الإعلامية مُفيدة شيحة أنها كانت تعاني من عرق النسا التي اكتفت بالحصول على المسكنات فقط، ثم بدأت تشعر بآلام في العمود الفقري لتكتشف بعد الفحص أنها مُصابة بانزلاق غضروفي بين الفقرة الرابعة والخامسة يضغط على العصب.

تلقي العلاج الطبيعي بالمنزل

وقالت نجوى فؤاد، في تصريحات صحفية وإعلامية، إن الانزلاق تسبب لها في التهابات بالفقرات القطنية ما جعلها تخضع إلى جلسات العلاج الطبيعي بالمنزل، ثم العلاج عن طريق الليزر والعلاج الطبيعي باليد في مُحاولة من الطبيب لإخراج العصب ما بين الفقرتين، إضافة إلى العلاج بالتردد الحراري والمنظار في العمود الفقري.

نجوى فؤاد تتحرك على كرسي وعكاز

وأوضحت نجوى فؤاد، أنها مرت بعدة أزمات صحية كانت لا تستطيع الحركة إلا على كرسي متحرك خارج المنزل، لكن داخل البيت تعتمد على العُكاز في حركتها، وأثناء تلك الفترة أجريت عملية جراحية باءت بالفشل ما جعل الأطباء يمنعونها من تكرارها مجدداً.

ولفتت إلى أنها خضعت لعملية جراحية، ما سهل من حركتها، وجعلها في حالة أفضل لكنها فضلت الابتعاد عن المشاركة في أعمال درامية.