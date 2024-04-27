تسليم عقود 20 منزلا بدويا بإحدى قرى بئر العبد بشمال سيناء.. ومواصفات المنازل

سلّم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، عدد 20 منزلا بدويًا بحي الصبيحات بقرية التلول في مركز بئر العبد، للمواطنين المستحقين، وذلك بعد بنائها بتكلفة 12 مليون جنيه.

حضر التسليم اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والمهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

مشروعات تنموية في شتى القطاعات

وشدد المحافظ، خلال عملية التسليم، على اهتمام القيادة السياسية بأهالي سيناء عمومًا، وخصوصًا شمال سيناء، وذلك من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية في شتى القطاعات الخدمية والتنموية، وتحديدا الإسكان البدوي المناسب لطبيعة السكان المحليين.

وأوضح المحافظ، في بيان، أن المنازل البدوية تتناسب مع طبيعة السكان في المنطقة، حيث يحتوي كل منزل على غرفتين وصالة ومضيفة «صالة استقبال للضيوف والزائرين»، ومطبخ وحمام بمساحة 80 متر مربع، بجانب حوش بمساحة 40 متر مربع، ليصبح إجمالي مساحة المنزل 120 متر مربع، كامل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة.

توزيع المنازل البدوية على المستحقين

وكشف المحافظ عن توزيع المنازل البدوية على المستحقين طبقا للنسب المحددة لكل قبيلة، مشيرًا إلى أن تكلفة المنزل بلغت أكثر من نصف مليون جنيه، وأُنشئت بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بالمنطقة.

من جانبه، أكد المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن المنطقة أنشأت «البيوت البدوية» بشكل يتناسب مع الطبيعة البدوية الخاصة بأبناء القبائل بمحافظة شمال سيناء، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف رئيس المنطقة، أن الدولة تهتم ببناء المساكن البدوية بهدف دعم الاستقرار في سيناء وتوطين البدو في تجمعات تكون قريبة من مختلف أماكن الخدمات والمنشآت الحكومية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب وغيرها من المواقع الخدمية، تيسيرًا على المواطنين ودعم الاستقرار.