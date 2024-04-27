جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الثاني.. اعرف موعد الانطلاق

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الثاني من يوم 8 من شهر مايو المُقبل وحتى 23 من الشهر نفسه.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الثاني

كما أكدت الوزارة أن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الثاني المسئول عن وضعه المديريات التعليمية وذلك وفقًا من للمواعيد المحددة من قبل الوزارة، فضلًا عن أن الامتحانات تعقد لمراحل النقل على مستوي الإدارات التعليمية.

وتُعقد الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية على مستوي المديريات التعليمية، كما أصدرت المديريات التعليمية عدد من النصائح للطلاب والتي من بينها مراجعة ورقة الأسئلة بدقة عالية.

كما أنه من الممنوع دخول أي شخص في غرفة المراقبة والنظام لغير الأعضاء، وأيضًا ممنوع مرور معلم المادة على اللجان أثناء أداء الطلاب للامتحانات.