رئيس جامعة عيش شمس: انتهاء المرحلة الأولى من المدينة الطبية في 2025

قال الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، إنه من المقرر الانتهاء من المدينة الطبية للجامعة بداية العام المقبل 2025، لافتا إلى أن المدينة الطبية، تضم مستشفى الطوارئ، ومستشفى جراحات الأطفال في كل المجالات، وبنك الدم الأكبر في مصر.

استقطاب خبراء دوليين للتدريب وتطوير المهارات الطبية

وتابع رئيس جامعة عيش شمس خلال كلمته بفعاليات المؤتمر السنوي لكلية طب جامعة عين شمس في دورته الـ 44، بحضور رئيس جامعة عين شمس، وعدد من الخبراء والأطباء المصريين والأجانب والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحي، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، بتخصصات مختلفة هناك تعاوناً مع جهات عالمية من خلال استقطاب خبراء دوليين للتدريب وتطوير المهارات الطبية، مجمع مستشفيات عين شمس الحالي يستقبل ما بين 12 إلى 15 ألف مريض يوميا في العيادات الخارجية، بالإضافة إلى مرضى الأقسام الداخلية.

وأضاف: «لا تزال جامعة عين شمس الأهلية لا تزال تحت الإنشاء، مؤكدا أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2025، وأن هناك أفرع لأخرى جامعات أجنبية».

التناغم في تقديم الخدمة الطبية

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الحسيني، سكرتير عام المؤتمر، إن انعقاد المؤتمر الطبي السنوي تحت شعار «التناغم في تقديم الخدمة الطبية»، حيث يٌشارك في المؤتمر هذا العام جميع أقسام كلية الطب بجامعة عين شمس.

وتابع «الحسيني»، أن المحور الرئيسي للمؤتمر هو كيفية مباشرة التخصصات الطبية المختلفة عملها مع الحالة الطبية بتناغم وتكامل، مُشيرا إلى تنظيم 23 ورشة عمل، تشمل التدخلات الجراحية المحدودة وجراحات المناظير والروبوت.

وفيما يتعلق بورشة العمل حول الروبوت، أكد مشاركة 5 تخصصات طبية مختلفة بها، وضم المؤتمر هذا العام عددًا من الخبراء والأجانب، حيث بلغ عدد الزوار الأجانب 30 زائرا.

وقال الدكتور علي الأنور، عميد كلية طب عين شمس، إن الكلية لها دورا كبيرا في مجال زراعات الأعضاء، وقدرتها على توطين كل ما هو جديد في التخصصات الطبية المختلفة من تشخيص وعلاجات.

واستكمال أن المؤتمر يهدف إلى الهدف مناقشة الجديد في جراحات الجنين بالتعاون مع أكبر خبراء العالم، وهي من أصعب الجراحات خصوصا بالمناظير، فضلا عن وجود تعاوناً مع جهات عالمية من خلال استقطاب خبراء دوليين للتدريب وتطوير المهارات الطبية.

رفع مستوى التدريب والتأهيل الطبي

وأكد عميد كلية طب عين شمس، سعي الكلية جاهدة لرفع مستوى التدريب والتأهيل الطبي والالتزام بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى وإنقاذ المزيد من الأرواح، مٌشيرا إلى اهتمام كلية الطب بدمج الذكاء الاصطناعي في المناهج العلمية التي تدرس للطلاب، لما له من دور في تحقيق دقة بالتشخيص الطبي وسٌرعة في التدخل وتقليل الأخطاء الطبية.